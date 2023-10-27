المحكمة العليا في نيجيريا تصادق على انتخاب تينوبو رئيسًا للبلاد
صادقت المحكمة العليا في نيجيريا، اليوم الخميس على انتخاب بولا أحمد تينوبو رئيسًا للبلاد في الانتخابات، التي أجريت في شهر شباط/فبراير الماضي، بعد رفضها طعنًا قدّمه اثنان من مرشحي المعارضة، في حُكم يضع حدًا لـ8 أشهر من التقاضي.
وأعلنت لجنة مكوّنة من 7 قضاة "رفض" الطعن، الذي قدّمه مرشّحا المعارَضة.
وكان المرشّحان، أتيكو أبو بكر (حلّ ثانيًا في الانتخابات)، وبيتر أوبي (حلّ ثالثًا)، طعنا بقرار قضائي نفى صحّة الاتّهامات، التي وُجّهت لتينوبو بالتزوير، وانتهاك قانون الانتخابات، وعدم الأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي.
وقال القاضي في بيان بشأن القرار بُثّ على الهواء مباشرة إنّه "بعد الإجابة على جميع الأسئلة التي أثارها المستأنف، أرى أنّ الاستئناف لا أساس له من الصحّة، وأنّه مرفوض".
وأضاف القاضي أنّ المحكمة العليا صادقت أيضًا على حكم محكمة الاستئناف في أبوجا والتي أكدت، مؤخرًا، أنّ بولا أحمد تينوبو "رئيس منتخب بحسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية".
وبعد انتخابات، شهر شباط/فبراير الماضي، اعترفت اللجنة الانتخابية بوجود "مشاكل" في التصويت، لكنّها أكدت أنّ العملية الانتخابية كانت حرة ونزيهة.
وردًا على حكم المحكمة العليا، قال الرئيس تينوبو إنّ "انتصار، اليوم، يعزّز" التزامه "تجاه جميع النيجيريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وقبائلهم، وعقائدهم".