المحكمة العليا في نيجيريا تصادق على انتخاب تينوبو رئيسًا للبلاد

صادقت المحكمة العليا في نيجيريا، اليوم الخميس على انتخاب بولا أحمد تينوبو رئيسًا للبلاد في الانتخابات، التي أجريت في شهر شباط/فبراير الماضي، بعد رفضها طعنًا قدّمه اثنان من مرشحي المعارضة، في حُكم يضع حدًا لـ8 أشهر من التقاضي.

وأعلنت لجنة مكوّنة من 7 قضاة "رفض" الطعن، الذي قدّمه مرشّحا المعارَضة.

وكان المرشّحان، أتيكو أبو بكر (حلّ ثانيًا في الانتخابات)، وبيتر أوبي (حلّ ثالثًا)، طعنا بقرار قضائي نفى صحّة الاتّهامات، التي وُجّهت لتينوبو بالتزوير، وانتهاك قانون الانتخابات، وعدم الأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي.