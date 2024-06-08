بين ستراسبورغ وبروكسل.. تقاسم "رمزي" لعمل هياكل البرلمان الأوروبي

يمارس البرلمان الأوروبي، الذي تنتهي عملية انتخاب أعضائه الأحد، صلاحياته بين ستراسبورغ وبروكسل، في تقاسم "رمزي" للمهام والأمكنة.

ويقع مقر البرلمان الأوروبي بمقاعده الـ 720 في ستراسبورغ حيث تنعقد الجلسات العامة، وكذلك جلسات المفوضية الأوروبية، بينما تتمركز لجان البرلمان والجلسات العامة الاستثنائية في بروكسل، والهدف "ضمان ارتباط البرلمان الأوروبي بشكل أوثق بعمل السلطة التنفيذية".

بين مدينتين

ويتكون الاتحاد الأوروبي من عدة مؤسسات، جميعها مدرجة في المادة 13 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتشمل البرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ، وكذلك المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، ولجان البرلمان الأوروبي المتمركزة في بروكسل، ويمارس البرلمان الأوروبي مهامه في المدينتين في نفس الوقت.

وفي هذه المؤسسة الأوروبية الفريدة المنتخبة مباشرة، يمثل 720 نائبا المواطنين الأوروبيين، ويقسم هؤلاء النواب وقتهم بين بروكسل وستراسبورغ.

وأنشأ البروتوكول رقم 6 مبدأ تقاسم عمل النواب الأوروبيين بين المدينتين. وتنص المادة الوحيدة منه على ما يلي: "يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث تُعقد الجلسات العامة الشهرية الاثني عشرة، بما في ذلك جلسة الموازنة، وتعقد جلسات عامة إضافية في بروكسل كما تعقد لجان البرلمان الأوروبي جلساتها في بروكسل.