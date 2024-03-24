انتخابات السنغال.. نهاية حقبة ماكي سال

من المنتظر أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى إنهاء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ إعلان تأجيل موعد الانتخابات و"ثورة الشارع" ثم فتح باب الحوار لتحديد موعد جديد وتدخل المجلس الدستوري للحسم.

ويتوجّه أكثر من 7 ملايين ناخب إلى مراكز الاقتراع الأحد لاختيار خليفة للرئيس الحالي ماكي سال، غير المعني بالسباق الرئاسي، وهذه سابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية السنغالية، حيث إن هذه أول انتخابات لا يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته.

ويُعدّ هذا الاستحقاق الانتخابي، الثاني عشر منذ الاستقلال، الأكثر انفتاحا في تاريخ البلاد، ويشهد مشاركة 19 مترشحا، يتنافسون من أجل أعلى منصب سياسي.

نحو إنهاء التوتّر

وتجري الانتخابات بعد أسابيع من التوتّر عاشتها البلاد منذ إعلان الرئيس ماكي سال مطلع فبراير / شباط الماضي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلا يوم 25 فبراير / شباط 2024، ما أحدث حالة من الإرباك وانتقادات واسعة من معارضيه واتهامه بإجراء "انقلاب دستوري".

وخرجت مظاهرات في الشارع قمعتها الأجهزة الأمنية، ليتم بعد ذلك تأجيل الموعد الانتخابي بـ 10 أشهر إثر تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) الأمر الذي رفضه المجلس الدستوري، داعيا إلى إجراء الاستحقاق "في أقرب الآجال".

واضطر الرئيس ماكي سال إلى التراجع عن قرار التأجيل ودعا إلى حوار وطني عاجل قصد الاتفاق على موعد جديد للانتخابات، ليتم أخيرا الاتفاق على أن تجري الانتخابات في 24 مارس/آذار، أي قبل انتهاء ولاية ماكي سال، امتثالا لقرار المجلس الدستوري.