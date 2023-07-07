الكرملين: نتابع عن كثب المفاوضات بين أردوغان وزيلينسكي

أعلن متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتابع عن كثب المفاوضات بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنّ هذه المفاوضات "مثيرة للاهتمام".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من المفاوضات المرتقبة بين أردوغان وزيلينسكي: "بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ما ستتطرق إليه المفاوضات بين أردوغان وزيلينسكي".

وأضاف: "نحن نحافظ على شراكتنا البناءة مع أنقرة، ونعتز بهذه العلاقة، ونشعر بأنّ الجانب التركي يعاملنا بالمثل أيضا".