بعد تدفقات هجرة شبه قياسية.. نيوزيلندا تشدد قواعد التأشيرات

قالت نيوزيلندا إنها ستجري تعديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل، بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي، وصفته بأنه "لا يمكن تحمله" وفقا لوكالة "رويترز".

تتضمن التغييرات إجراءات مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة، وتحديد الحد الأدنى من المهارات وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل.

كما ستشمل تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات.

وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد في بيان، "تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، إذ يوجد نقص في المهارات".