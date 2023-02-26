موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب غزوه لأوكرانيا قبل عام.

وذكرت تاس أن بوغدانوف أكد مجددا على اتهامات موسكو "للغرب الجماعي" بشن حملة لعزل موسكو.

وقال بوغدانوف لوكالة تاس "الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ".

وتصف موسكو غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة". وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن ذلك عمل عدواني استعماري للاستيلاء على أراض.