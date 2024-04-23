"أجسام معادية" تخترق الأجواء الأمريكية و"واشنطن بوست" تحذّر

حذّرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، من أجسام معادية تمكنت من اختراق الأجواء الأمريكية، واستطاع بعضها التحليق فوق منشآت نووية وقواعد عسكرية.

وذكرت الصحيفة، أن حادثة بالونات التجسس الصينية، حظيت بتغطية إعلامية كبيرة لم تكن سوى جزء صغير وملحوظ من المشكلة التي تزداد اتساعًا، إذ تم، مؤخرًا، اكتشاف العديد من الأجسام الجوية.

وتفيد التقارير الأخيرة، بأن بالونات التجسس ليست سوى شيء بسيط من بضعة آلاف التوغلات الجوية التي واجهتها الولايات المتحدة، والتي تشتمل بعضها على طائرات صغيرة دون طيار تحلق على ارتفاع منخفض جدًا، وأحيانًا على ارتفاع 100 قدم فقط عن سطح الأرض.