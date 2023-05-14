أردوغان في مواجهة كليجدار أوغلو.. نهجان مختلفان لتركيا

وبين أردوغان (69 عامًا) الذي يريد البقاء في السلطة وكليجدار أوغلو (74 عامًا)، لا يتعلق الأمر بجيل إنما بأسلوب وقناعة.

رئيس الدولة المتحدر من عائلة متواضعة في حي شعبي في إسطنبول مسلم متدين ينادي بالقيم العائلية، ولا يزال يتصدر الغالبية المحافظة التي لطالما ازدرتها نخبة حضرية وعلمانية.

زعيمنا

قالت إحدى مؤيدات أردوغان وتدعى سونور هينيك (48 عامًا): "أردوغان زعيمنا ونحن جنوده"، وهي تنتظر "الريس" كما يطلق عليه الكثير من أنصاره، خلال آخر تجمع انتخابي له في حي قاسم باشا مسقط رأسه.

كان أردوغان رئيس بلدية إسطنبول السابق (1994-1998) ووصل إلى السلطة عام 2003 بعد فوز حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) الذي أسسه في السنة السابقة.

أما كمال كليجدار أوغلو الذي ولد في أوساط متواضعة في ديرسم (تونجلي حاليا) في شرق الأناضول، فهو خبير اقتصادي وموظف رسمي سابق، ترأس الضمان الاجتماعي التركي.