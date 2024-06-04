جون بولتون:إيران تهدد استقرار العالم وبايدن وترامب"لا يناسبان"للرئاسة(فيديو إرم)

الناس يعلمون أنّ آية الله خامنئي يتقدّم في السن وأنّ المسألة مسألة وقت. وأنا أعتقد أنّ ذلك يضع إيران في موقف ضعيف جدًّا. وهذا الموقف، حيث لا يوجد وريث واضح، يُهدد استقرار النظام.

وهذا ما يجب أن تركّز عليه إدارة بايدن مع المعارضين للنظام الإيراني كي يساعدوا على زيادة الضغط، لكن بايدن فوّت الفرصة تلو الأخرى للضغط على إيران، خاصة بعد أن قامت إيران مؤخرًا بإطلاق 320 مسيّرة وصواريخ على إسرائيل منذ بضعة أسابيع. لذا أنا أعتقد أن بايدن لا يعي مدى الخطر الذي تشكله إيران على المنطقة.

دعوت إلى جعل إيران تدفع ثمن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. ما الثمن الذي يجب أن تدفعه إيران برأيك؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك؟

إيران هي الراعي الأبرز للإرهاب في العالم، ونحن نرى ذلك من خلال ما يجري مع الحوثيين ومع حماس ومع ميليشيا حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا. ذلك فضلًا عن طموحها النووي الذي سيهدّد الجميع في المنطقة وفي العالم.

هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه إيران، وهو خضوعها للعقوبات مجدّدًا ومنعها من بيع نفطها إلى الصين وغيرها من الدول في العالم. كذلك منعها من الحصول على الإيرادات التي تمكنها من تطوير برامج أسلحتها النووية التي تستخدمها لدعم الإرهاب.

وربّما يجب القيام بمثل ما قامت به إسرائيل، أعني استعمال القوّة العسكرية ضدّ إيران عندما يقوم وكلاؤها كالحوثيين مثلًا بالتدخل بحريّة التنقل في البحار كما يفعلون حاليًَّا. وطالما أنّ إيران لا تدفع الثمن وطالما أنّ وكلاءها هم من يجازفون، فهي ستستمر في التصرّف على ذلك النحو المرفوض من قبلنا.

ألّا تعتقد أنّ الثمن الذي تتحدث عنه قد يؤدّي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة؟ وماذا عن التداعيات الخطيرة لذلك؟

إنّ التداعيات الخطيرة التي تسببها إيران اليوم عبر وكيلها الإرهابي "حماس" التي قامت بهجوم بربري على إسرائيل في 7 أكتوبر، تسببت بذلك الصراع في غزة منذ ذلك الحين، والحوثيون هم من أغلقوا مضيق باب المندب وأوقفوا الحركة في قناة السويس، هذا هو التهديد، كلاهما يهدّدان السلم والأمن العالميين، كذلك اعتداءات حزب الله على شمال إسرائيل مستمرة بشكل يومي منذ 7 أكتوبر، وقد تعرّض الأمريكيون للخطر من قبل الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا أكثر من 170 مرّة منذ 7 أكتوبر، ذلك هو الخطر الذي أطلقته إيران، ولا يمكننا القول إنّنا لن نردّ للدفاع عن أنفسنا.

إنّ إسرائيل على الأقل تردّ على حماس دفاعًا عن نفسها، إنّ إيران تفلت من العقاب، لذا فإنّ تهديد السلام والأمن يأتي من إيران، وإذا كان الدفاع عن النفس يهدّد بحرب أكبر، فيجب على الناس أن يطرحوا السؤال" مَنْ هو المسبب الرئيس، وعلى مَنْ يجب إلقاء اللوم من الناحية الأخلاقية هنا؟ والإجابة هي إيران، فهي مشاركة في حرب غير مبررة ضدّنا.