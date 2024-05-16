"دون اللجوء إلى حرب".. ما خطط الصين لـ"احتواء" تايوان؟

تعددت الاستراتيجيات المحتملة التي يمكن للصين أن تستخدمها بهدف السيطرة على تايوان دون اللجوء إلى حرب معها، وفق تقرير أمريكي، كشف عن عدم جاهزية واشنطن وتايبيه لمواجهة خطط بكين الجديدة.

تقرير حديث أعده معهد "إنتربرايز" الأمريكي، أشار إلى احتمال تحول الصين من تبني النهج العسكري المباشر إلى "استراتيجية إكراه شاملة"، مستفيدة من التكتيكات السياسية والاقتصادية والإعلامية والهجمات السيبرانية.

وأكد التقرير أن المخاوف بشأن قدرة أمريكا على الدفاع عن تايوان مشروعة، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها الإقليميين لا يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة للدفاع عن تايوان.