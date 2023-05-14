كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية؟
يعيش الأتراك، اليوم الأحد، حدثاً مصيرياً في تاريخ البلاد، حيث يختارون اسم رئيسهم الثالث عشر الذي سيحكم لخمسة أعوام أخرى حتى عام 2028، فيما تثار تساؤلات بشأن آلية فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد انتهاء التصويت، مساء اليوم، وذلك وسط ترقب تركيا والمنطقة والعالم للنتائج وتداعياتها.
ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، وسنان أوغان، الذي ينتمي للقوميين وأحد أركان "حزب النصر"، فيما انسحب المرشح الرابع محرم إينجه، زعيم "حزب البلد"، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري.
كيف تتم عملية الاقتراع؟
- يُعد "المجلس الأعلى للانتخابات" الجهة المشرفة على عملية الاقتراع.
- بدأ الاقتراع اليوم الساعة 8 صباحاً، وسينتهي في الـ 5 مساءً من اليوم نفسه.
- للمجلس السلطة الكاملة على القرارات النهائية للانتخابات أثناء الاقتراع وبعده.
-هناك نحو 190 ألف لجنة لصناديق الاقتراع في أكثر من 900 منطقة.
- في صناديق الاقتراع المتنقلة بـ421 دائرة انتخابية، سيدلي نحو 6 آلاف و215 ناخبا بأصواتهم.
- يصوت الناخبون في يوم الانتخابات على ورقتي اقتراع: الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين إلى جانب بعضها البعض، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين.
- الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية تختلف بحسب التحالفات والأحزاب وأسماء المستقلين.
- يتولى رئيس صندوق الاقتراع مهمة إعطاء ورقة الاقتراع المدمجة إلى الناخبين مع ختم "نعم" أو "التفضيل".
كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية؟
- يتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل الساعة 23:59.
- بعد الإعلان عن النتائج الأولية ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، وتنتهي في الساعة 17:00.
- في 19 مايو سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات العامة في الإعلام.
- إذا تقرر إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، سيبدأ التقويم الانتخابي لها يوم الإثنين 15 مايو، والإعلان عن النتائج المؤقتة في 29 مايو.
- في 1 يونيو يتم إعلان النتيجة النهائية رسمياً عبر الجريدة الرسمية.