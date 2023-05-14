كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية؟

كيف تتم عملية الاقتراع؟

- يُعد "المجلس الأعلى للانتخابات" الجهة المشرفة على عملية الاقتراع.

- بدأ الاقتراع اليوم الساعة 8 صباحاً، وسينتهي في الـ 5 مساءً من اليوم نفسه.

- للمجلس السلطة الكاملة على القرارات النهائية للانتخابات أثناء الاقتراع وبعده.

-هناك نحو 190 ألف لجنة لصناديق الاقتراع في أكثر من 900 منطقة.

- في صناديق الاقتراع المتنقلة بـ421 دائرة انتخابية، سيدلي نحو 6 آلاف و215 ناخبا بأصواتهم.

- يصوت الناخبون في يوم الانتخابات على ورقتي اقتراع: الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين إلى جانب بعضها البعض، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين.

- الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية تختلف بحسب التحالفات والأحزاب وأسماء المستقلين.

- يتولى رئيس صندوق الاقتراع مهمة إعطاء ورقة الاقتراع المدمجة إلى الناخبين مع ختم "نعم" أو "التفضيل".