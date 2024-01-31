الغارديان: المملكة المتحدة تتراجع في مؤشر الفساد

أظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، أن المملكة المتحدة تراجعت في مؤشر الفساد، إذ تراجعت من المرتبة 18 من بين 181 دولة، في العام 2022، إلى المرتبة 20، في العام 2023، وهو أدنى مركز لها منذ العام 2012، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال دانييل بروس، الرئيس التنفيذي للمنظمة في المملكة المتحدة، إن النتائج يجب أن تكون بمثابة "دعوة لاستيقاظ الحكومة"، مؤكدًا أن التراجع المستمر "يُظهر أن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف أن قادة الأعمال وغيرهم من الخبراء يشعرون بالقلق أكثر من أي وقت مضى، بشأن الفساد السياسي وإساءة استخدام المناصب العامة في المملكة المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموع نقاط مؤشر الفساد الممنوحة للمملكة المتحدة قد بلغ 71 من أصل 100، وهو أكبر تراجع منذ 5 سنوات في دول أوروبا الغربية.

وأضافت المنظمة أن نتيجة البيانات مستمدة من 8 مصادر مستقلة، بينها وحدة الاستخبارات الاقتصادية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ولفتت إلى أن جميع الخبراء ومديري الأعمال يعبرون عن استيائهم من استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة والرشوة في المملكة المتحدة.