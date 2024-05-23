ما لغز الخاتم الذي وضعته ابنة سليماني مع جثة عبد اللهيان؟ (فيديو)

وفيما تداول العديد من الإيرانيين الفيديو، مؤكدين أنه دليل على العلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بين الرجلين.

ومعروف عن عبد اللهيان الذي تولى منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية عام 2011، قبل أن يعين على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أنه كان مقربًا جدًّا من الحرس الثوري.

حتى إن أحد المشرعين الإيرانيين وصفه بأنه "قاسم سليماني آخر في مجال الدبلوماسية"، بعد تشكيل الحكومة الجديدة عام 2021، حسبما نقلت مجلة "فورين بوليسي"، لا بل وصف نفسه ذات مرة، بـ"جندي سليماني"، كاشفًا أنه في كل مرة يذهب إلى دولة ما كمبعوث دبلوماسي وتفاوضي، يتشاور أولاً مع سليماني للحصول على التوجيه اللازم، وفق المجلة المذكورة.

كما أشار الوزير الراحل في تصريحات سابقة إلى أنه منذ بداية سيرته المهنية، عمل بشكل وثيق مع قائد فيلق القدس، وكان حاضرًا خلال المفاوضات المباشرة عام 2007 مع الأمريكيين في العراق.

وكان عبد اللهيان لقي مصرعه يوم الأحد الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقله مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و6 مرافقين آخرين فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد، قبل أن تسقط وتتحطم ويقتل كل من كان على متنها.