رفع الحظر عن قناة دونالد ترامب في يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب، اليوم الجمعة، أنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي الإعلان بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب في مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وقالت يوتيوب في تغريدة: "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".