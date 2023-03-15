وثائق تكشف تلقّي عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحويلات مشبوهة" من الصين

وكشفت هذه المستندات أن التحويل المالي الضخم قد تم بعد أشهر فقط من انتهاء بايدن من فترة عمله كنائب الرئيس، في العام 2017، وكان المستفيد المباشر من التحويل هو شركة "جون روب ووكر"، الذي يُزعم أنه "أسس مشروعًا مشتركًا مع المديرين التنفيذيين في شركة "CEFC" الصينية، وهي مجموعة طاقة صينية مفلسة الآن.

وكتب كومر في بيانه حول المعلومات التي تم الحصول عليها مؤخرًا: "بعد شهرين من التأخير، أتاحت لنا وزارة الخزانة أخيرًا الوصول إلى تقارير الأنشطة المشبوهة لعائلة بايدن والمعاملات التجارية لشركائهم".

وأضاف: "وفقًا للوثائق المصرفية التي حصلنا عليها، نعلم أن شركة واحدة مملوكة لأحد شركاء بايدن تلقت 3 ملايين دولار من شركة طاقة صينية بعد شهرين من مغادرة جو بايدن لمنصب نائب الرئيس، وبعد فترة وجيزة من ذلك، تلقى أفراد عائلة بايدن دفعات بمئات الآلاف من الدولارات".

وقال كومر إن الوزيرة يلين وافقت على تسليم السجلات المصرفية بعد أن هدد بعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة وإجراء مقابلة مكتوبة.

وشرح: "لأكثر من 20 عامًا، كان الكونغرس لديه حق الوصول إلى هذه التقارير، لكن إدارة بايدن غيّرت القواعد فجأة لتقييد قدرتنا على الرقابة".

ووصف كومر الروابط بين عائلة بايدن وشركة "CEFC" على أنها شبكة من التشابكات التي تعود بالفائدة على الرئيس وأفراد عائلته.