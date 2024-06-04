أستراليا تعتزم السماح للأجانب بالتجنيد في صفوف جيشها

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح لبعض الرعايا الأجانب الانضمام إلى قواتها المسلحة في سعيها لتحقيق أهداف التجنيد في هذه الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إنه اعتبارًا من تموز/ يوليو، ستسمح معايير الأهلية الأكثر مرونة "للمقيمين الدائمين الذين يعيشون في أستراليا منذ 12 شهرًا" بالخدمة في صفوف جيشها، مضيفًا أن الأفضلية ستكون للرعايا من بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأمريكيا.