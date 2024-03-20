دعا لـ"نهاية دولة الرفاهية".. كتاب لوزير الاقتصاد يثير جدلًا في فرنسا

أثار كتاب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الجديد بعنوان "الطريقة الفرنسية"، غضبًا وجدلًا واسعين في البلاد، فيما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون توقيت إصداره.

وكان لومير، أصدر اليوم الأربعاء، كتابه السادس عن دار النشر "فلاماريون"، ودعا فيه إلى "نهاية دولة الرفاهية".

وردًّا على إصدار الكتاب اعتبر الرئيس ماكرون أن "هناك وقتا للكتابة ووقتا للعمل، ونادرًا ما يمكن التوفيق بينهما".

وأضاف ماكرون: "عندما يؤلف الوزراء كتبًا، فإن ذلك يعطي دائمًا شعورًا بأنه ليس لديهم أي شيء آخر ليفعلوه".

من جانبه، قال النائب البرلماني من حزب "فرنسا المتمردة" (يسار متطرف)، ألكسيس كوربيير، إن وزير الاقتصاد الذي "عاش لسنوات على جبن الجمهورية" يطالب بوضع حد لدولة الرفاهية.

واعتبر كوربيير أن الوزير الفرنسي في وضع لا يسمح له بانتقاد سوء الإدارة".

وأضاف موجهًا حديثه للوزير: "لا شيء مجانيا يا صديقي!"، معتبرًا أن الشعب الفرنسي "يدفع ثمن مقابل أي شيء يحصل عليه".