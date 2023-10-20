أقارب رهائن إسرائيليين لدى حماس يطلبون تدخل الصليب الأحمر

يطالب ذوو رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، الصليب الأحمر لمساعدتهم في إطلاق سراح ذويهم، من المحتجزين لدى حركة حماس.

ويطالب أقارب الرهائن كذلك بتكثيف الجهود لإطلاق سراح من احتجزتهم الحركة الفلسطينية عقب هجوم السابع مع أكتوبر تحت شعار "طوفان الأقصى".

وقال أساف شيم توف وهو قريب أحد الرهائن: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن يزور الصليب الأحمر الرهائن أولاً ويتأكد من أنهم يتلقون معاملة جيدة... يتأكد من حصولهم على حقوق الإنسان، ويتصرف بأسرع ما يمكن حتى يعودوا إلى ديارهم".

وخارج مقر الصليب الأحمر في جنيف، اليوم أمسك أساف شيم توف بصورة قريبه البالغ من العمر 21 عامًا الذي تحتجزه حماس، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وكان قريبه عومِر شيم توف، في مهرجان مقام في تجمع "رعيم" السكني بالقرب من قطاع غزة عندما تم اختطافه، وأبلغت السلطات عائلته بأنه موجود في غزة، لكنها لم تسمع أي شيء آخر عنه منذ ذلك الحين.