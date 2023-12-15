سفينة حربية إسبانية تلاحق سفينة تجارية ربما اختطفها قراصنة صوماليون

قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية قد يكون قراصنة قد اختطفوها.

وأضافت القوة في بيان، أنه "استنادا إلى المعلومات الأولية المتاحة عن السفينة إم.في روين فإن السفينة الإسبانية فيكتوريا الرائدة في عملية أتلانتا التابعة ليونافور تتقدم بسرعة نحو السفينة التي يقال إن قراصنة اختطفوها سعيا لمزيد من المعرفة وتقييم الإجراءات التالية".

وأضاف البيان أنها تنسق مع القوة البحرية المشتركة الدولية الأوسع نطاقا.