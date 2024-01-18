أشعلا الحدود بين إيران وباكستان.. تعرّف على جيشي "العدل" و"بلوشستان"

يثير التصعيد المتبادل بين باكستان وإيران تساؤلات حول أسباب الصراع المحتدم بين البلدين، ليظهر في هذا السياق اسما "جيش العدل" الذي ينشط في باكستان على حدود إيران و"جيش تحرير بلوشستان" الذي ينشط في إيران، فما قصة كلا الجماعتين المعارضتين، وما أسباب الصراع المحتدم على حدود الدولتين؟.

وقالت إيران إنها استهدفت مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية بقصف صاروخي وطائرات مسيرة، ويتعلق الأمر بجماعة إيرانية معارضة مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان.

تقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق البلوش وأهل السنة الذين يعتبرون "أقلية مضطهدة" في البلاد التي يهيمن عليها الشيعة. فيما تعتبر طهران الجماعة "إرهابية".

هجوم أحمدي نجاد

وتأسس جيش العدل العام 2012 في منطقة سيستان وبلوشستان، وقائدها هو عبد الرحیم ملا زاده، الذي يصدر بياناته باسم "صلاح الدین فاروقي وهو من مواليد 1979 بمدينة راسك التابعة لإقليم بلوشستان.

تتهم إيران الجماعة بشن هجمات مسلحة مستمرة على محافظتي سيستان وبلوشستان الحدوديتين مع باكستان وأفغانستان، وتقول إنه يستهدف قوات الأمن والجيش الإيراني، إذ تبنى في 2019 عملية خطف عناصر أمن وقتل 27 من الحرس الثوري في هجوم انتحاري على حافلة لهم.

وأفادت الاستخبارات الأمريكية بأن الجماعة متورطة في محاولة الهجوم على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد العام 2005.

تطلق طهران على الجماعة اسم "جيش الظلم" وتقول إنه يتلقى دعمًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما هي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية منذ العام 2010. وأفادت تقارير بأنها تتسلح بأسلحة مهربة من أفغانستان.