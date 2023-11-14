رئيس البرازيل: رد إسرائيل "لا يقل خطورة" عن هجوم حماس

اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، إسرائيل بـ "قتل أبرياء من دون أيّ معيار" في قطاع غزة.

وأكد أن رد الدولة العبرية "لا يقلّ خطورة" عن الهجوم الذي شنّته عليها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل هذه الحرب.

وقال لولا خلال حفل رسمي في برازيليا إنّه "بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس، تبيّن أنّ العواقب، أنّ الحلّ الذي انتهجته إسرائيل، لا يقلّ خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس. إنّهم يقتلون أبرياء من دون أيّ معيار".

كذلك، فإنّ لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، اتّهم إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجّة وجود إرهابيين فيها".

وأضاف "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولاً، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد".