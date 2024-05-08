خرق البرتوكول.. من هو الرجل الذي صافحه بوتين خلال حفل تنصيبه؟ (فيديو)
خالف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بروتوكول حفل تنصيبه لولاية رئاسية خامسة، من خلال مقاطعته للحفل ووقوفه لمصافحة رجل من بين الحضور.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو، مستغربين من ردة فعل الرئيس الروسي ومخالفته للبروتوكول، بعد أن صافح الرجل بالإضافة إلى سيدتين كانتا تقفان على يمين ويسار مسار بوتين بمسار مراسم التنصيب.
وكانت بينت وسائل إعلام روسية بأن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال ليونيد روشال، وهو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.
ويدير روشال قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981.
وفي عام 2002 تفاوض مع الإرهابيين الشيشانيين خلال أزمة رهائن مسرح موسكو عام 2002، وشغل منصب المفاوض في أزمة الرهائن بمدرسة بيسلان عام 2004.
وكان الرئيس الروسي بوتين، أدى يوم أمس الثلاثاء في الكرملين، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة، تمتد لست سنوات.
وقال بوتين "أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته، واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكدًا أن قيادة روسيا "واجب مقدس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".