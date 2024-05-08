خرق البرتوكول.. من هو الرجل الذي صافحه بوتين خلال حفل تنصيبه؟ (فيديو)

وكانت بينت وسائل إعلام روسية بأن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال ليونيد روشال، وهو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.

ويدير روشال قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981.

وفي عام 2002 تفاوض مع الإرهابيين الشيشانيين خلال أزمة رهائن مسرح موسكو عام 2002، وشغل منصب المفاوض في أزمة الرهائن بمدرسة بيسلان عام 2004.