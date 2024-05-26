ترامب يتلقى "ردا صادما" خلال محاولته "مغازلة" الليبراليين

تعرض المرشح الرئاسي دونالد ترامب للسخرية، وسط صيحات استهجان ومضايقات لم يشهد مثيلًا لها خلال حملته الانتخابية، في كلمة ألقاها بالمؤتمر الوطني الليبرالي، مساء السبت.

وحاول ترامب في كلمته استمالة الليبراليين لنيل دعمهم في حملته الانتخابية الرئاسية المقبلة، لكن الليبراليين الذين يؤمنون بالحريات الحكومية والفردية المحدودة، يلومون ترامب، الجمهوري، على التسرع بطرح لقاح كوفيد-19 عندما كان رئيسا.

ويلومونه على عدم بذل المزيد من الجهد لوقف قيود الصحة العامة على غير المحصنين أثناء الوباء.

وتعالت صيحات الاستهجان والصيحات الصاخبة، عندما اعتلى ترامب المنصة في واشنطن، بينما هتف له قسم أصغر من الحشد الذي يناصره.

وقبل وقت قصير من ظهوره، صاح أحد أعضاء الحزب الليبرالي: "كان ينبغي على دونالد ترامب أن يتلقى رصاصة!". في استقبال عدائي.

وقال ترامب: "إذا لم أكن ليبرالياً فأنا الآن كذلك. منددا بإدارة غريمة الرئيس جو بايدن، في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، ورفاق بايدن الديمقراطيين، ووصفهم بأنهم جزء من "صعود الفاشية اليسارية".