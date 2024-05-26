ترامب يتلقى "ردا صادما" خلال محاولته "مغازلة" الليبراليين
تعرض المرشح الرئاسي دونالد ترامب للسخرية، وسط صيحات استهجان ومضايقات لم يشهد مثيلًا لها خلال حملته الانتخابية، في كلمة ألقاها بالمؤتمر الوطني الليبرالي، مساء السبت.
وحاول ترامب في كلمته استمالة الليبراليين لنيل دعمهم في حملته الانتخابية الرئاسية المقبلة، لكن الليبراليين الذين يؤمنون بالحريات الحكومية والفردية المحدودة، يلومون ترامب، الجمهوري، على التسرع بطرح لقاح كوفيد-19 عندما كان رئيسا.
ويلومونه على عدم بذل المزيد من الجهد لوقف قيود الصحة العامة على غير المحصنين أثناء الوباء.
وتعالت صيحات الاستهجان والصيحات الصاخبة، عندما اعتلى ترامب المنصة في واشنطن، بينما هتف له قسم أصغر من الحشد الذي يناصره.
وقبل وقت قصير من ظهوره، صاح أحد أعضاء الحزب الليبرالي: "كان ينبغي على دونالد ترامب أن يتلقى رصاصة!". في استقبال عدائي.
وقال ترامب: "إذا لم أكن ليبرالياً فأنا الآن كذلك. منددا بإدارة غريمة الرئيس جو بايدن، في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، ورفاق بايدن الديمقراطيين، ووصفهم بأنهم جزء من "صعود الفاشية اليسارية".
استمالة الليبراليين
كان ترامب يحاول استمالة الليبراليين، الذين لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع المواقف السياسية للحزب الجمهوري أكثر من الديمقراطيين، بشأن قضايا تشمل الضرائب وحجم الحكومة، في انتخابات من المتوقع أن تكون شديدة التنافس.
وأضاف: "لا ينبغي لنا أن يقاتل بعضنا بعضًا". وطلب من الليبراليين العمل معه لهزيمة بايدن، وهو الاستئناف الذي قوبل بصيحات الاستهجان، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الحشد كانت معارضة بشدة لبايدن وإدارته.
حصل الليبراليون على 1.2% فقط من الأصوات الوطنية في عام 2020، أو حوالي 1.8 مليون صوت، لكن انتخابات نوفمبر يمكن أن تُحسم بعشرات الآلاف من الأصوات فقط في عدد قليل من الولايات التي تشهد منافسة، لذلك يسعى ترامب إلى التخلص من بعض الدعم الليبرالي.
كما أشار ظهور ترامب في التجمع التحرري، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمرشح جمهوري للبيت الأبيض، إلى مدى جديته وحملته في التعامل مع تهديد مرشح الطرف الثالث روبرت إف كينيدي جونيور، الذي عارض منذ فترة طويلة اللقاحات والتفويضات، والذي تحدث إلى الاتفاقية يوم الجمعة. وكثف ترامب هجماته على كينيدي، الذي يترشح كمستقل، ووصفه مؤخرًا بأنه مؤيد "مزيف" لمناهضة التطعيم.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن كينيدي سوف يسحب الأصوات بعيدًا عن كل من ترامب وبايدن، لكن ليس من الواضح بعد أي من مرشحي الحزب الرئيسي سيتضرر أكثر من محاولة كينيدي البعيدة المدى للوصول إلى البيت الأبيض.
وقال منظمو الحزب الليبرالي، إن بايدن دُعي أيضًا للتحدث في المؤتمر، لكنه رفض الحضور.
وقال ترامب وسط مزيج من التصفيق والسخرية: "يمكن للحزب التحرري (الليبرالي) أن يحدث فرقا كبيرا. إذا اتحدنا فلن يكون من الممكن إيقافنا".
قال ترامب إنه "ليبرالي دون أن يحاول حتى أن يكون كذلك"، وإن الحزب الليبرالي يجب أن يؤيده، وهي عبارة أخرى قوبلت بصيحات الاستهجان والسخرية.
ولم يثن ترامب ذلك، وسخر من الحشد، قائلاً إنهم إذا لم يدعموه، فسوف يستمرون في الحصول على جزء صغير فقط من دعم الناخبين في الانتخابات الوطنية.
وتعهد بوضع وزير ليبرالي في حكومته إذا فاز في الانتخابات، وهو ما قوبل بصيحات "هراء!"
لقد حصل ترامب على تصفيق كبير لوعد واحد. كانت قضية روز أولبريشت، التي تقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، صرخة حاشدة للمدافعين عن الحريات؛ بسبب إنشاء وتشغيل موقع "طريق الحرير"، الذي سمح للمستخدمين بشراء وبيع المخدرات وغيرها من المنتجات غير القانونية سراً.
يعتقد الليبراليون أن الحكم على روز أولبريشت عام 2015 يمثل تجاوزًا حكوميًا وقضائيًا. وأمام حشد من الناس يحملون لافتات كتب عليها "Free Ross" (الحرية لروز)، وعد ترامب بتخفيف عقوبة أولبريشت إذا عاد إلى البيت الأبيض.