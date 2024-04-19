تعليق الرحلات الجوية في مدن إيرانية بعد قصف استهدف أصفهان

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

يأتي ذلك في وقت سبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها نهاية الأسبوع الماضي.