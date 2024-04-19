تعليق الرحلات الجوية في مدن إيرانية بعد قصف استهدف أصفهان
علقت إيران اليوم الجمعة الرحلات الجوية فوق عدة مدن بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد والتي ذكرت تقارير في وقت سابق أن دوي انفجارات سُمع بالقرب من مطارها، بحسب ما نقلت رويترز.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه "تم تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
يأتي ذلك في وقت سبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها نهاية الأسبوع الماضي.