قرغيزستان تحذر مواطنيها من دعوات للمشاركة في "القتال بغزة"‎

حذّرت قرغيزستان، اليوم الجمعة، مواطنيها من المشاركة في النزاعات الدائرة خارج الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى، إذ يشكّل المسلمون غالبية.

يأتي ذلك بعد دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تحث على "الانضمام للقتال في فلسطين".

وقالت الاستخبارات في الدولة التي يقيم فيها نحو 7 ملايين شخص إنه "في إطار النزاع المسلح الفلسطيني الإسرائيلي، تنتشر رسائل ومنشورات وتعليقات استفزازية، على شبكات التواصل الاجتماعي، حول ضرورة الانضمام إلى القتال في فلسطين".

وحذّرت الاستخبارات من أن "كل مواطن في قرغيزستان يشارك في نزاعات في الخارج أو في تدريب إرهابي سيواجه محاكمة جنائية".