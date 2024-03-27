"السيدة الأولى" تفجّر أزمة في وجه رئيس السنغال الجديد فاي

يبدو أن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي سيواجه أزمة من نوع خاص، عندما يتولى رسميا مهام منصبه الرئاسي الجديد للبلاد، بعد إعلان فوزه مبكرا في الانتخابات الأخيرة.

ويعرف المجتمع السنغالي، أو على الأقل الفئة المحيطة بالرئيس الجديد، من عائلته وأصدقائه والمقربين منه، أنه يجمع بين زوجتين على ذمته، وهنا تتشكل ملامح أول أزمة قد تتفجر في وجه الرئيس الجديد.