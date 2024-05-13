ما تداعيات التقدم الروسي في خاركيف؟ (فيديو إرم)
شنت القوات الروسية خلال الـ 48 الماضية هجوما في مقاطعة أوكرانية جديدة، بعد أن كانت الاشتباكات تتركز في جبهات مقاطعة دونسك، ووسط مقاطعة زاباروجيا إضافة للجبهات الجنوبية.
ومنذ يومين بدأت القوات الروسية هجوماً جديداً تجاه مقاطعة خاركيف، وغايتها من ذلك إنشاء منطقة عازلة في المناطق الشمالية من المقاطعة، وخصوصا بعد التسللات التي كانت تقوم بها القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة المعارضة لروسيا، لذلك بدأت بإنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي الأوكرانية لمنع هذه الهجمات.
وردا على ذلك بدأت القوات الأوكرانية بإنشاء خط دفاعي داخل الأراضي الأوكرانية على بعد 40 كيلومترا من الحدود الدولية شمال مدينة خاركيف، إضافة لخط دفاعي آخر ما بين بحيرة سيفيرسكي دونتس، ومدينة كوبيانسك، وبدأت بإخلاء هذه القرى إلى ما بعد الخط الدفاعي؛ لأنها كانت تتوقع هجوما روسيا في هذه الجبهة.
ونتج عن هذه التحركات نجاح القوات الروسية في السيطرة على 50 كيلومترا في المناطق الشمالية من مدينة خاركيف داخل الأراضي الأوكرانية، كما تمكنت في المحور الشمالي الشرقي من السيطرة على عدة قرى ومدن.
ويشي هذا التقدم الروسي الذي شهد في الأيام الماضية زخما كبيرا أدى لسيطرة القوات الروسية على أراض تقدر بميل مربع يوميا، بأن مدينة خاركيف ستكون بين فكي الكماشة الروسية.
وتكتسب السيطرة على خاركيف، أهمية استراتيجية وسياسية؛ فالمدينة هي ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وكانت في يوم من الأيام عاصمة البلاد قبل انتقال العاصمة إلى كييف.