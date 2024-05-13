ما تداعيات التقدم الروسي في خاركيف؟ (فيديو إرم)

شنت القوات الروسية خلال الـ 48 الماضية هجوما في مقاطعة أوكرانية جديدة، بعد أن كانت الاشتباكات تتركز في جبهات مقاطعة دونسك، ووسط مقاطعة زاباروجيا إضافة للجبهات الجنوبية.

ومنذ يومين بدأت القوات الروسية هجوماً جديداً تجاه مقاطعة خاركيف، وغايتها من ذلك إنشاء منطقة عازلة في المناطق الشمالية من المقاطعة، وخصوصا بعد التسللات التي كانت تقوم بها القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة المعارضة لروسيا، لذلك بدأت بإنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي الأوكرانية لمنع هذه الهجمات.

وردا على ذلك بدأت القوات الأوكرانية بإنشاء خط دفاعي داخل الأراضي الأوكرانية على بعد 40 كيلومترا من الحدود الدولية شمال مدينة خاركيف، إضافة لخط دفاعي آخر ما بين بحيرة سيفيرسكي دونتس، ومدينة كوبيانسك، وبدأت بإخلاء هذه القرى إلى ما بعد الخط الدفاعي؛ لأنها كانت تتوقع هجوما روسيا في هذه الجبهة.