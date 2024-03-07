ديمقراطيون يهددون بالسعي لوقف إرسال أسلحة أمريكية لإسرائيل‎

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات متزايدة من رفاقه في الحزب الديمقراطي، الأربعاء، للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

وقال بعض الديمقراطيين إنهم قد يحاولون وقف المساعدات العسكرية إذا لم تتحسن الأوضاع بالنسبة للمدنيين.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن العضو بلجنة الشؤون الخارجية للصحفيين: "علينا استغلال كل نفوذنا. لم تستخدم الإدارة النفوذ الذي تملكه حتى اللحظة. لا أعلم كم عدد الأطفال الآخرين الذين يجب أن يتضوروا جوعا قبل أن نستخدم كل نفوذنا هنا، لكنهم يحتاجون حقا لأن نفعل المزيد".

ويدعو فان هولن ومشرعون آخرون الإدارة إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تتخذ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوات مثل فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة أمام شحنات المساعدات.

وذكر السناتور الديمقراطي بيت ويلش في خطاب بمجلس الشيوخ، الثلاثاء: "كم منزلاً ومتجراً ومدرسة ومركز رعاية أطفال ومستشفى آخر لا بد من تدميره قبل أن نقول لرئيس الوزراء نتنياهو: كفى؟".