مصير الروس الفارين لأوكرانيا يثير جدلا في موسكو

توعد رئيس مجلس الدوما الروسي المواطنين الروس الذين فرّوا من ديارهم للوقوف إلى جانب أوكرانيا بإرسالهم للعمل في حقول الألغام، وذلك في حال عودتهم إلى أرض الوطن.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، اليوم الخميس، إن "الحرب الروسية في أوكرانيا التي تُطلق عليها موسكو اسم (عملية عسكرية خاصة) و(حملة تعبئة لاحقة)، دفعت بمئات الآلاف من الروس إلى مغادرة وطنهم، فيما حاولت موسكو تشجيع بعض المتخصصين منهم كأولئك العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، على العودة إلى الديار، وزعمت أن بعضهم عاد بالفعل".

وبالعودة إلى رئيس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، تقول الصحيفة إنه أكد بشكل واضح في خطابه أمام البرلمان، عدم حرص سلطات بلاده على عودة الروس الذين يعتبرهم هو وآخرون مجرد خونة، لافتة إلى أنه قال أيضًا: "إذا بدأوا بالعودة الآن، وأدلوا بتصريحات ضد البلاد، وأرسلوا المال للقوات العسكرية الأوكرانية، فبالطبع علينا إيجاد مكان لإرسالهم إليه على الفور، فمثل هذه الأفعال، تندرج تحت المادة 275 من القانون الجنائي الروسي والمتمثلة بخيانة الدولة".