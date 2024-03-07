مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع للإنفاق من أجل تجنب إغلاق حكومي

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأربعاء، على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتاً مقابل 85 صوتاً لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهورياً.

وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل، لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.

ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. .

ويشمل التشريع أيضاً مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.

واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم.

ويواجه جونسون منذ أن أصبح رئيساً للمجلس في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، صعوبات في السيطرة على زمام الأمور بسبب أغلبيته الضئيلة 219-213.

ويريد معارضون للتشريع تخفيضات أعمق بكثير في الإنفاق، في ظل اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.

وتأخر الكونجرس بأكثر من 5 أشهر في إنجاز مهمته الأبرز المتمثلة في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله.

ومن شأن إقرار 6 من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى 6 مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس/ آذار.

ويندرج في الحزمة الثانية تمويل وكالات حكومية ضخمة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية.

وتبلغ الحزمتان معاً 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 1.7 تريليون دولار في الإنفاق التقديري للعام السابق.