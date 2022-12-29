4 دول تطلب التحكيم مع إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

دعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، طهران الأربعاء، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب قبل نحو ثلاث سنوات من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1971.

والدول الخمس ضمن الموقعين على الاتفاقية، وهي معاهدة دولية تلزم الدول بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها. وإذا لم تتمكن الدول من تسوية نزاعاتها في غضون ستة أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية.

ومعظم القتلى البالغ عددهم 176 على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران في يناير/كانون الثاني 2020 مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى لمحاسبة إيران.

وقالت الدول في بيان مشترك "اتخذنا إجراءات ملموسة اليوم لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع"، مضيفة أنه "بشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع عملا بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971".