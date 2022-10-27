إعلان مليوراد دوديك رئيسا للكيان الصربي في البوسنة

أعلنت هيئة الانتخابات البوسنية، يوم الخميس، فوز الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك برئاسة الكيان الصربي في البلاد إثر إعادة فرز الأصوات على خلفية اتهامات من المعارضة بالتزوير.

وقال سعاد أرناوتوفيتش رئيس لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة إن إعادة الفرز "أكدت أن المرشح ميلوراد دوديك يمثل الشعب الصربي وكان في الصدارة... وظل كذلك مع حصوله على أكبر عدد من الأصوات".

جاء الإعلان بعد أسابيع من إدلاء البوسنيين بأصواتهم في انتخابات مطلع تشرين الأول/أكتوبر شملت انتخاب رئيس جمهورية صربسكا - الكيان الصربي في البلاد.

وأظهر الفرز الأولي بعد الانتخابات فوز دوديك برئاسة جمهورية صربسكا بعد أن حصل الزعيم القريب من روسيا على 48 في المئة من الأصوات، مقابل 43 في المئة لمرشحة المعارضة جيلينا تريفيك.

لكن غداة الانتخابات، اتهمت أحزاب معارضة دوديك وحزبه بـ"التزوير المنظم للانتخابات" وطالبت بإعادة فرز الأصوات.

وانتخابات رئاسة جمهورية صربسكا واحدة من عدة اقتراعات أجريت في 2 تشرين الأول/أكتوبر على المستوى المركزي وفي الكيانين في البلاد، وهما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم اللذان تتألف منهما الدولة الواقعة في البلقان.

تدار البوسنة بواسطة نظام هجين تم إنشاؤه بموجب اتفاقية دايتون لعام 1995 التي نجحت في إنهاء النزاع في التسعينيات، لكنها فشلت إلى حد كبير في توفير إطار سياسي فعال ومستقر.