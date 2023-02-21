وزير الخارجية الإيراني يزور العراق لبحث وساطة بغداد بين طهران وواشنطن
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيصل إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة، وستستمر زيارته لمدة يومين، وسيعقد اجتماعات عديدة مع المسؤولين العراقيين، إضافة إلى عدد من القيادات السياسية العراقية من كتل وأحزاب مختلفة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الهدف الرئيسي لزيارة عبداللهيان هو بحث ملف الوساطة العراقية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، فهناك وساطة عراقية في هذا الملف، وهذه الوساطة تم طرحها خلال زيارة وفد العراق الأخيرة إلى واشنطن".
وأضاف أن "هناك ترحيبا ودعما لهذه الوساطة من قبل واشنطن وطهران، ولهذا تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني لبحثها ومعرفة تفاصيلها، وكيف يمكن إجراؤها بشكل مباشر أو غير مباشر".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان سيزور اليوم العاصمة بغداد، في زيارة رسمية تستغرق يومين".
وأضاف الصحاف أن عبد اللهيان "سيلتقي الرئاسات الثلاث ومستشار الأمن القومي العراقي، ونظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".
لافتاً إلى أنه "سيجري بحث العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة وسبل الأخذ بالحوار سبيلًا لتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وينعكس إيجابًا على الشعبين الجارين".