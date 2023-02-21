وزير الخارجية الإيراني يزور العراق لبحث وساطة بغداد بين طهران وواشنطن

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيصل إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة، وستستمر زيارته لمدة يومين، وسيعقد اجتماعات عديدة مع المسؤولين العراقيين، إضافة إلى عدد من القيادات السياسية العراقية من كتل وأحزاب مختلفة".