هل تنجح فرنسا في إبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود مع إسرائيل؟

يصل اليوم الأربعاء، وفد دبلوماسي فرنسي إلى تل أبيب، ضمن خطوة أولى لتنفيذ المبادرة الفرنسية الإسرائيلية الرامية لفرض تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 على ميليشيا حزب الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وكان القرار صدر عام 2006 ونصَّ على إبعاد عناصر الميليشيا إلى ما وراء نهر الليطاني.

صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت إن الوفد الفرنسي الرسمي، سيبحث اليوم السبل الدبلوماسية لتحريك عناصر حزب الله بعيدًا عن المناطق الحدودية مع إسرائيل، ومن ثم تجنب الحرب.

وكشفت مصادر إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، أن تل أبيب وباريس اتفقتا على تشكيل طاقم عمل مشترك، يهدف إلى شن حملات دبلوماسية وسياسية كورقة ضغط على ميليشيا حزب الله، لإجبارها على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأشارت الصحيفة، إلى اجتماعات من المقرر أن يعقدها الوفد الفرنسي مع مسؤولين إسرائيليين، لمناقشة كيفية فرض تطبيق قرار مجلس الأمن، وتحريك قوات حزب الله، بعد أن استجابت باريس للدعوات الإسرائيلية التي يقودها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي كان أبلغ نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، ونظراءه من دول أخرى أنه لو فشلت العمليات الدبلوماسية ستضطر إسرائيل للعمل عسكريًّا لإبعاد العناصر المسلحة لميليشيا حزب الله.

وعقب الاجتماعات التي سيعقدها الوفد الفرنسي، اليوم الأربعاء، سيلتقي كوهين يوم غد الخميس مع نظيرته الفرنسية، بعد أن كانا قررا في وقت سابق تشكيل طاقم عمل مشترك لرصد ما يحدث من تطورات.

وفي المقابل، وصل مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيمي، إلى بيروت، أمس الثلاثاء، وعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة اللبنانية، ضمن محاولات لدراسة كيفية الضغط على حزب الله، بغية دفعه لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 1701.

ووفق الصحيفة العبرية، تعمل فرنسا بشكل مكثف منذ أسبوع بعد أن أبلغتها إسرائيل أنها تعتزم العمل على المسارات الدبلوماسية، التي تشمل النشاطات الدولية المشتركة، أو أنها ستعمل عسكريًّا للدفاع عن حدودها.