أردوغان: خروج السناتور الأمريكي مينينديز من الصورة "مفيد"

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله، بإتمام شراء مقاتلات إف-16 من واشنطن، بعد خروج السناتور الأمريكي بوب مينينديز المعارض للصفقة "من الصورة"، بعد اتهامات موجهة له، بتلقي رشى

وربط أردوغان، تصديق البرلمان التركي طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال مهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقال، إن أنقرة بحاجة إلى تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السناتور الأمريكي بوب مينينديز إلى فرصة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من واشنطن، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة، إن مينينديز أصبح الآن "خارج الصورة" بعد اتهامه بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي. وأضاف أن هذا "مفيد" لتركيا.