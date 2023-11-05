"الغارديان": زيلينسكي نفى تعرضه لضغوط لإجراء محادثات سلام مع روسيا

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض فكرة قيام الدول الغربية بالضغط على كييف للدخول في محادثات سلام مع روسيا.

جاء ذلك وفقا للصحيفة، بعد تقرير نشرته شبكة "إن بي سي" جاء فيه أن "مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا لإنهاء الحرب".

ونفى زيلينسكي، يوم السبت، أن تكون الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد وصلت إلى "طريق مسدود"، متراجعا عن التلميحات إلى أن الزعماء الغربيين يضغطون من أجل إجراء محادثات سلام.

في غضون ذلك، نقلت مجلة "الإيكونوميست" عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، قوله: "تمامًا كما حدث في الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا في طريق مسدود، وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق".

ومع دخول الحرب الآن شهرها العشرين، ومعاناة أوكرانيا من تحقيق مكاسب في هجومها المضاد، التقى زيلينسكي، بشكل روتيني، القادة الغربيين، في محاولة لدرء الإرهاق الناجم عن الصراع.