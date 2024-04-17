"واشنطن بوست": حادثة جسر بالتيمور تسلط الضوء على مئات السفن التي فقدت قوة الدفع

وتقول السلطات، إن ثلاثة زوارق ساعدت السفينة التي يبلغ طولها أكثر من 1100 قدم وتحمل علم مالطا حيث فقدت الدفع بالقرب من جسر بايون، ودفعتها إلى مكان آمن.

وقد تسببت السفينة في سقوط مرساة في أعلى جسر "فيرازانو ناروز" المزدحم قرب نيويورك والذي تمر عبره يوميا حوالي 200 ألف مركبة، وفق التقرير.

وأفادت الصحيفة، استنادا إلى سجلات خفر السواحل، بأن حادثة الخامس من أبريل الجاري تعد واحدة من مئات الحوادث التي فقدت فيها سفن الشحن الضخمة القدرة على الدفع في المياه حيث كان العديد منها بالقرب من الجسور والموانئ.

حوادث متكررة

وتقول الصحيفة إن عدة سفن في جميع أنحاء بالتيمور وحدها، فقدت الدفع ما يقرب من عشرين مرة في السنوات الثلاث التي سبقت حادثة سفينة "دالي"، بما في ذلك حادثة نوفمبر 2021 التي فقدت فيها سفينة حاويات يبلغ طولها 981 قدمًا الدفع في المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة 15 دقيقة بعد وقت قصير من مرورها تحت خط أنابيب المياه.

وفي عام 2020، فقدت سفينة بنفس حجم سفينة "دالي" الدفع "بالقرب من جسر في أنابوليس، بحسب ما تظهر السجلات.

ويقول خبراء، إن ما يزيد من الخطر هو عدم وجود "قواعد منسجمة" بشأن متى يجب أن تتم مرافقة سفن الشحن بواسطة زوارق القطر التي تضمن إبقاء هذه السفن في مسارها حتى لو توقفت محركاتها.

ويعتبر الخبراء أنّ حجم سفن الحاويات مثل سفينتي "دالي" و"تشينغداو" قد تضاعف خلال العقدين الماضيين، في حين أن بعض الموانئ الأمريكية، التي بنيت على مدى قرون حول الممرات المائية المزدحمة والضيقة، تكافح من أجل التكيف مع هذا الوضع.

ونقلت الصحيفة عن آرون دافنبورت، وهو ضابط كبير متقاعد في خفر السواحل الأمريكي وخبير في السلامة البحرية، قوله: "لا أعتقد أننا فهمنا بشكل كامل عواقب مرور هذه السفن الكبيرة، التي تعمل في هذه الموانئ".

ويعتقد المحققون في حادثة سفينة "دالي" الأخيرة أن المشاكل في النظام الكهربائي للسفن كان مرتبطا بفقدان السيطرة عليها.