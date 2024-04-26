السلطات الإيرانية تهاجم مسلحين معارضين بطائرة مسيرة (فيديو)
استهدفت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، مسلحين معارضين بطائرة مسيرة، وفقاً للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".
وذكرت الوكالة أن "القوات الأمنية هاجمت مساء الخميس بطائرة مسيرة سيارة تقل إرهابيين في قرية سرجنغل القريبة من مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد".
وأشارت أن الهجوم استهدف السيارة وأسفر عن مقتل اثنين من المسلحين المعارضين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لفيلق القدس في محافظة سيستان وبلوشستان في بيان لها، استهداف سيارة من طراز "بيجو بارس" بيضاء اللون كانت تقل مجموعة من المسلحين، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف جرت بواسطة طائرة مسيرة.
وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، فيما جرى العثور على كميات من الذخيرة والقنابل اليدوية والأسلحة في مكان الاستهداف.
وتصف إيران الجماعات الانفصالية البلوشية أبرزها جيش العدل وجند الله على أنها "جماعات إرهابية" وهي جماعات مسلحة تنشط على الشريط الحدودي بين إيران وباكستان.
وفي 7 من أبريل/نيسان الجاري، تعرضت مراكز أمنية لهجوم من قبل جيش العدل وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل 16 شخصاً من قوات الجيش والشرطة والحرس الثوري.
وقالت السلطات الإيرانية إن المواجهات أسفرت أيضا عن مقتل 18 من تنظيم جيش العدل واعتقال ثمانية آخرين.