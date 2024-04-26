السلطات الإيرانية تهاجم مسلحين معارضين بطائرة مسيرة (فيديو)

وأعلنت الدائرة الإعلامية لفيلق القدس في محافظة سيستان وبلوشستان في بيان لها، استهداف سيارة من طراز "بيجو بارس" بيضاء اللون كانت تقل مجموعة من المسلحين، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف جرت بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، فيما جرى العثور على كميات من الذخيرة والقنابل اليدوية والأسلحة في مكان الاستهداف.