موسكو: زيلينسكي لم يعد رئيسا مع انتهاء ولايته رسميا

قالت موسكو إنّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "لم يعد رئيسًا لأوكرانيا"، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسميًّا، بحلول مساء أمس الاثنين.

ويأتي هذا الموقف الروسي على إيقاع تصاعد وتيرة المعارك وضغط القوات الروسية على محاور القتال، خاصة في خاركيف، إذ تأمل موسكو في حسم قريب.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل ظروف الحرب.

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريرًا مفصلًا عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن "انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17%، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض".

وقال التقرير إنّ "أكثر من 70% من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90% من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد... الأمور في الجيش ليست أفضل".