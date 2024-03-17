ماكرون: سنطالب روسيا بهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، خلال أولمبياد باريس.

جاء ذلك خلال مقابلة من باريس بثها التلفزيون الأوكراني، ونشرتها صحفية أوكرانية على قناتها على موقع يوتيوب.

وأكد ماكرون "نطالب بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية. يتعين عليهم (الروس) أن يفعلوا ذلك. وهذا ما كان يحدث دائما".

وأوضح ماكرون "سوف يتم طلب ذلك"، وفقًا لرويترز.