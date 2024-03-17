ماكرون: سنطالب روسيا بهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، خلال أولمبياد باريس.
جاء ذلك خلال مقابلة من باريس بثها التلفزيون الأوكراني، ونشرتها صحفية أوكرانية على قناتها على موقع يوتيوب.
وأكد ماكرون "نطالب بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية. يتعين عليهم (الروس) أن يفعلوا ذلك. وهذا ما كان يحدث دائما".
وأوضح ماكرون "سوف يتم طلب ذلك"، وفقًا لرويترز.
وأضاف ماكرون أن "قاعدة الدولة المضيفة هي التحرك بما يتماشى مع الحركة الأولمبية". وقال: "هذه رسالة سلام. وسنتبع أيضا قرار اللجنة الأولمبية".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية نددت بالحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في فبراير شباط 2022، قائلة إن الحكومة الروسية انتهكت الهدنة الأولمبية، التي تهدف إلى تسخير قوة الرياضة لتعزيز السلام والحوار.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، يوم الخميس، إن اللجنة لن تقاطع أولمبياد باريس هذا العام، على الرغم من القيود التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين كعقاب على غزو أوكرانيا.