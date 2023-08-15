بوتين: الناتو يحاول التوسع عبر دمج تكتل "أوكوس" للغواصات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تخطط لدمج قوات الناتو مع تكتل "أوكوس"، الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر "موسكو الحادي عشر للأمن الدولي"، قال بوتين إن "دول الناتو تواصل بناء وتحديث قدراتها الهجومية".

وأشار إلى أنه "لا يستبعد أن تؤدي الأمور إلى اندماج كامل لقوات الناتو مع هياكل أوكوس".

وفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراكة استراتيجية تحت مسمى "أوكوس"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.

واتهم الرئيس الروسي الغرب "بتأجيج الصراعات والمساهمة في تفشي ظاهرة الإرهاب".

وربط بوتين ذلك بما جرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يجري الآن في أوكرانيا.

وأوضح: "ما تؤدي إليه سياسة سكب الوقود على النار يظهر بوضوح في أوكرانيا، ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد، وتزويده بالمعدات والأسلحة والذخيرة، وإرسال مستشاريه العسكريين ومرتزقته، كل شيء يتم القيام به لإشعال الصراع بشكل أكبر، وجذب دول أخرى إليه".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ما زالت تدعم نظاما عالميا متعدد الأقطاب "على أساس أولوية قواعد ومبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول والمساواة بينها، والتعاون البنّاء والثقة".

وأشار بوتين مخاطبا ممثلي الدول الحاضرة في المؤتمر، إلى أن "معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها".