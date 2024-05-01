مرتبطون بخامنئي.. الكشف عن فساد مسؤولين كبار في قطاع النفط الإيراني

نشر موقع إيراني معارض وثائق قال إنها "تكشف فساد كبار مسؤولي قطاع النفط في إيران"، لافتًا إلى تورط مسؤولين ورجال أعمال على علاقة مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الحرس الثوري.

وقال التقرير المنشور على موقع "إيران واير" إنّ وثائق غير متداولة تكشف عن موقف القضاء الإيراني من ملفات فساد كبار المسؤولين في قطاع النفط والبتروكيماويات، وتثبت هذه الوثائق كيف يُجري القضاء محاكمات صورية تخدع الرأي العام وتطلق سراح المتورطين بالفساد في الملف الاقتصادي".

فساد قضائي

وأوضح التقرير أن "القضاء الإيراني لم يحسم عددًا من أبرز القضايا التي تتعلق بعمليات الفساد في قطاع النفط"، حيث استشهد التقرير بقضية رجل الأعمال الإيراني الشهير "بابك زنجاني" المتورط في عمليات فساد كبرى في قطاع النفط، وهو رجل الأعمال الذي قرّر المرشد الإيراني، علي خامنئي مؤخرًا إلغاء حُكم الإعدام الصادر بحقه.

وكانت محكمة إيرانية قضت بالإعدام ضد رجل الأعمال بابك زنجاني، في مارس عام 2016، بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

وأكد تقرير موقع "إيران واير" أن الاقتصاد الإيراني المعروف بـ "الاقتصاد النفطي"، نظرًا لاعتماده على النفط بشكل رئيس، يشهد عمليات فساد غير مسبوقة في قطاع النفط، لافتًا إلى أن تعاظم الفساد في هذا القطاع الأهم يعود لغياب المحاكمات العادلة وعدم التعامل بجدية مع قضايا المفسدين في قطاع النفط بشكل يفوق أي قضايا أخرى تتعلق بالاقتصاد.