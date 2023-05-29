الكرملين: لدينا أهداف طموحة مع تركيا بعد فوز أردوغان

تحدث الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن تداعيات انتصار الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية على علاقات روسيا مع تركيا.

وقال بيسكوف إن "لروسيا أهدافًا طموحة جدًّا مع تركيا بعد فوز أردوغان".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "عندما يتعلّق الأمر بتنفيذ مشاريع روسية تركية مشتركة، فثمَّة ديناميكية عالية قائمة، بالطبع، نتوقع أن تستمر هذه الديناميكية".

وتربط روسيا وتركيا علاقات اقتصادية وتجارية متينة، كما يجمع البلدين عددٌ من المشاريع العملاقة أهمها محطة أكويو النووية، و"السيل التركي" وهو أنبوبان لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا مرورًا بالبحر الأسود، بالإضافة إلى مشروع مركز للغاز الروسي في تركيا من أجل أطراف ثالثة تشمل أوروبا.

وقال بيسكوف إنه "حتى الآن لا يوجد موعد متفق عليه لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان لكنها ستجرى على الأرجح قريبًا".

وكشف بيسكوف أن "بلاده لم تتلق دعوة من الجانب التركي لتنصيب أردوغان حتى الآن".