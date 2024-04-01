تقرير بريطاني يُرجح انهيار القوات الأوكرانية مطلع الصيف المُقبل

رجح تقرير بريطاني "انهيار القوات الأوكرانية مطلع الصيف المُقبل"، مؤكدًا أن "حلفاء أوكرانيا الغربيين باتوا يدركون أن أوكرانيا تخسر في الحرب مع روسيا"، التي بدأت في الـ24 من شهر شباط/فبراير لعام 2022.

وأرجعت صحيفة "The Standard" البريطانية، أسباب "الانهيار المتوقع"، إلى أن "الجيش الروسي يوجه ضربات قاسمة للقوات الأوكرانية على الجبهة، فيما أصبحت القوات الأوكرانية منهكة ومحبطة، والغرب أصبح أقل استعدادا لدعم أوكرانيا ويطرح المفاوضات كبديل عن النزاع".

نتيجة حتمية

وعلّق الخبير في الشؤون العسكرية ديمتري شيستاكوف، على التقرير البريطاني بالقول، إن "انهيار الجبهة الأوكرانية هو أمر حتمي للحرب سواء هذا الصيف أو في أي وقت قادم".