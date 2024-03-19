بوتين يطالب بتعزيز حرس الحدود في البر والبحر

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة زيادة القدرات القتالية لقوات الحدود "ليس فقط في البر بل في البحر أيضًا".

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مدراء وقيادات أمنية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه "يجب علينا زيادة القدرات القتالية للهيئات الأمنية على الحدود، وزيادة فعالية المجموعات المتنقلة، ليس فقط على الأرض، ولكن أيضًا في البحر، ولا سيما البحر الأسود".

وتطرق الرئيس الروسي في حديثه إلى المعارك التي جرت على حدود المقاطعات الروسية القريبة من أوكرانيا، موضحًا أنه "في الآونة الأخيرة، تم بذل الكثير لتعزيز حدود الدولة، خاصة في المناطق التي تقع بالفعل في منطقة العمليات القتالية، وتم تجهيز قوات أمن الحدود بأفراد إضافيين وأسلحة ومعدات حديثة، ونحن نرى النتائج".

وخاطب بوتين القيادات الأمنية قائلًا: "لقد أوليتم اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المهام المتعلقة بسير العملية العسكرية الخاصة (الحرب في أوكرانيا)، وقمتم بإنهاء محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية خاصة خلال الانتخابات".