مقاتلة إف 15 إسرائيلية
مقاتلة إف 15 إسرائيليةرويترز

إسرائيل تعلن اعتراض 3 أهداف جوية "مشبوهة" من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلاته 3 أهداف جوية "مشبوهة" كانت قادمة من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش، في بيان، عبر منصة "إكس": "اعترضت طائرات حربية قبل قليل هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من الأراضي السورية نحو الأراضي الاسرائيلية حيث لم يخترق الأجواء الإسرائيلية".

وأضاف أفيخاي أدرعي: "بالإضافة إلى ذلك اعترضت سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 بتعاون مع طائرات حربية هدفيْن جوييْن كانا في طريقهما نحو الأراضي الاسرائيلية من جهة الشرق ولم تخترقا الأجواء الاسرائيلية".

إسرائيل
سوريا

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com