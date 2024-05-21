إسرائيل تعلن اعتراض 3 أهداف جوية "مشبوهة" من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلاته 3 أهداف جوية "مشبوهة" كانت قادمة من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش، في بيان، عبر منصة "إكس": "اعترضت طائرات حربية قبل قليل هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من الأراضي السورية نحو الأراضي الاسرائيلية حيث لم يخترق الأجواء الإسرائيلية".

وأضاف أفيخاي أدرعي: "بالإضافة إلى ذلك اعترضت سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 بتعاون مع طائرات حربية هدفيْن جوييْن كانا في طريقهما نحو الأراضي الاسرائيلية من جهة الشرق ولم تخترقا الأجواء الاسرائيلية".