ترامب يحذر داعمي منافسته الجمهورية هايلي: لن نقبلكم

وأشار إلى أنه أصدر تحذيراً لحملة هايلي الانتخابية، بالقول: "نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أمريكا في المقدمة".

وعلى الجانب الآخر، نشرت هايلي في حسابها على منصة "إكس" رداً على منشور ترامب: "حسنًا، في هذه الحالة... تبرع هنا. هيا لنذهب!".

وبعد فوزه في ولاية نيوهامشير يوم الثلاثاء الماضي قال ترامب إن هايلي ستخضع للتحقيق إن كسبت "ثلة صغيرة لا تريد الحديث عنها".