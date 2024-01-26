ترامب يحذر داعمي منافسته الجمهورية هايلي: لن نقبلكم
حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داعمي الحملة الانتخابية لمنافسته الجمهورية نيكي هايلي بالاستبعاد بشكل دائم من الانضمام إلى "ماغا" (اختصار لشعار ترامب الانتخابي: لنجعل أمريكا عظيمة).
وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" أن ترامب يشتاط غضباً من استمرار هايلي في المنافسة ضده في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وقال الموقع إن ترامب كتب في حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي: "عندما ترشحت لمنصبي وربحت، لاحظت أن فقدان المرشح لمؤيديه سيصب في مصلحتي، وسيعود إلي طلباً للمساعدة، فهذا هو المعيار في السياسة، ولكن ليس بعد الآن".
وأشار إلى أنه أصدر تحذيراً لحملة هايلي الانتخابية، بالقول: "نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أمريكا في المقدمة".
وعلى الجانب الآخر، نشرت هايلي في حسابها على منصة "إكس" رداً على منشور ترامب: "حسنًا، في هذه الحالة... تبرع هنا. هيا لنذهب!".
وبعد فوزه في ولاية نيوهامشير يوم الثلاثاء الماضي قال ترامب إن هايلي ستخضع للتحقيق إن كسبت "ثلة صغيرة لا تريد الحديث عنها".