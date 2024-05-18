السجن 75 عامًا لـ15 امرأة بتهمة "الترويج" للديانة البهائية في إيران (صورة)

قضت محكمة إيرانية في محافظة أصفهان، بالحكم على 15 امرأة بهائية بالسجن لـ75 عامًا بتهمة "الترويج" لمعتقدات الديانة البهائية.

وتنظر الحكومة الإيرانية إلى أنشطة المواطنين البهائيين، وخاصة في الأعمال الخيرية والتعليم، على أنها أنشطة دعائية وتهديد أيديولوجي.

ويحرم المواطنون البهائيون في إيران من الحريات المتعلقة بالمعتقدات الدينية، فيما يعتبر النظام أتباع هذه الديانة "جماعة منحرفة تعمل لصالح إسرائيل".

وقالت مصادر مطلعة لموقع إذاعة "فردا" الإيراني المحلية، إن رئيس الفرع الأول لما يسمى محكمة الثورة في أصفهان محمد رضا توكلي، حكم على كل امرأة بهائية من مجموع النساء المعتقلان الـ 15 بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على كل منهن بـ "دفع غرامة قدرها 50 مليون تومان" (ألف دولار تقريباً)، وحظر الخروج من البلاد لمدة عامين، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.