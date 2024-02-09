خبير أممي: فرنسا تدفع ثمن التخلي عن القذافي

يشير تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمبعوث جديد إلى إفريقيا، إلى محاولة جديدة لاستعادة "قليل من النفوذ" المفقود في القارة السمراء، خصوصا في منطقة الساحل، في وقت يرى فيه مسؤول أممي سابق أن "الدولة الأوروبية تدفع الآن ثمن التخلي عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي".

وعين ماكرون، الوزير السابق جان ماري بوكيل، "مبعوثا شخصيا" إلى أفريقيا، وهو ما رأته تقارير تغييرا في أسلوب الدبلوماسية الفرنسية، بعد أزمة سلسلة من النكسات في القارة.

ويُعد بوكيل، الذي شغل منصب وزير الدولة للتعاون في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، معارضًا صريحًا لما يعرف بـ"إفريقيا الفرنسية"، وهو مصطلح مختصر لنظام دام عقودًا من الاستغلال واحتكار الشركات الفرنسية لموارد هذه الدول.

وكلف ماكرون بوكيل بـ"الشرح" للدول الرئيسية "أسباب وطرق التعديلات" التي سيتم إجراؤها على عمليات نشر القوات في هذه المناطق.

وتشمل هذه البلدان السنغال وساحل العاج والجابون وتشاد، وجميعها دول رئيسية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وانسحبت القوات الفرنسية المشاركة في عمليات مناهضة للإرهاب من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد انقلابات عسكرية على مدى السنوات الماضية.