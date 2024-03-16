مسيرات أوكرانية تقصف مصفاة سيزران النفطية في روسيا

أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية دميتري أزاروف، اليوم السبت، بأن طائرات أوكرانية مسيرة هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة، من دون وقوع إصابات.

وقال أزاروف، في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام، إن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولجا، فيما جرى الهجوم الآخر على مصفاة نوفوكوبيشيف، مشيرا إلى أنه تم "إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات".

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت - لم يتم التحقق منها - ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، في حين تقوم خدمات الطوارئ بإخماد الحريق.